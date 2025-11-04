Boiro, A Pobra y Rianxo suman 10.231 operaciones y 584.731 euros en ventas en su participación en 'Mercanavila', es decir, el 13,75% de la provincia

La Diputación de A Coruña y la Federación Galega de Comercio coincidieron en destacar los beneficios de la campaña 'Mercanavila' Cedida

Boiro se sitúa entre los municipios más dinámicos de la provincia dentro de la campaña comercia ‘Mercanavila’ impulsada por la Diputación de A Coruña pues, a falta de 15 días para que remate, ya registró 6.556 operaciones de compra o consumición con los descuentos de esta iniciativa provincial y ventas por un importe total de 380.476 euros, que son equivalentes al 8,69% del total.

Ello le permite liderar, junto con la villa de Noia, las vendas en toda la provincia coruñesa. A continuación, se sitúan A Pobra con 2.424 operaciones y 135.129 euros, y Rianxo con 1.251 operaciones y 69.126 euros. Así, los tres municipios barbanzanos de menos de 20.000 habitantes que participan de esta campaña suman 10.231 operaciones y 584.731 euros en ventas, lo que equivale al 13,75% de toda la provincia, en la que las ventas se elevan a 4,25 millones de euros.

Fuerza

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, destacó que “o programa Mercanavila está a demostrar a forza do pequeno comercio como motor de desenvolvemento económico e social nos nosos concellos, xerando actividade, emprego e cohesión territorial. As cifras estannos mostrando que cada vez son máis os comercios que se suman á campaña e os consumidores que usan os descontos de MercaNavila para realizar as súas compras”.

Desde la Diputación de A Coruña recuerdan que el programa ‘Mercanavila’ cuenta con un presupuesto total de seis millones de euros, que están siendo destinados a fomentar las ventas en los pequeños establecimientos e incentivar el consumo en los núcleos rurales y urbanos de menor tamaño, contribuyendo a fijar población y empleo.

Detalles

“A campaña permite que calquera persoa poida descargar os bonos, con independencia do seu lugar de residencia. Non é preciso vivir nun concello pequeno: os bonos poden descargarse tamén dende as cidades e grandes vilas, pero as compras deben realizarse sempre nas 1.000 tendas adheridas dos concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes”.

Así, cada bono de ‘Mercanavila’ permite descuentos de hasta 100 euros por persona, aplicando uno directo de entre 5 y 15 euros en el momento de la compra, con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios de proximidad, a la vez que se incentiva el consumo en los establecimientos participantes, entre los que hay tiendas de moda, electrodomésticos, ópticas, joyerías, librerías, ferreterías, peluquerías y otros muchos negocios de diferentes sectores.

Descarga

A través de la plataforma web oficial https://mercanavila.gal/, los usuarios pueden descargar gratuitamente sus bonos, consultar los comercios adheridos y localizar los establecimientos más próximos por localidad o por sector, rematando el plazo para su uso el 20 de noviembre.

La Diputación y la Federación Galega de Comercio coinciden en señalar que el éxito de la campaña “é un reflexo da confianza cidadá neste modelo de apoio directo ao comercio local”. Añadieron que el programa también está recibiendo una valoración muy positiva por parte de las asociaciones de comerciantes, que destacan o aumento de visitas y vendas durante esta campaña.