La ruta '+que tapas' vuelve para poner en valor la gastronomía local, vinos de la IXP O Barbanza e Iria y fomentar la hostelería en temporada baja

La gerente de Barbanza Arousa, el concejal de Relacións Institucionais de Ribeira y los alcaldes de Rianxo, A Pobra y Boiro presentaron el cartel de la ruta '+ que tapas Cedida

La Mancomunidad Barbanza Arousa dio a conocer la undécima edición de su ruta ‘+ Q Tapas’, que dará comienzo este viernes en Rianxo, donde se prolongará los días 1 y 2 de noviembre, con la participación de media docena de establecimientos: Xuntanza, Castelao, Vilar, R7, Costillar y Agrho da Corna. Un par de semanas después, este evento se trasladará hasta A Pobra, donde se desarrollará los días 14, 15 y 16; mientras que el fin de semana del 21 al 23 de noviembre será en Ribeira y concluirá en Boiro los días 28, 29 y 30.

En esas fechas también se desarrollarán talleres infantiles de cocina guiados por un cocinero profesional, que trasladará a los más pequeños el valor del producto local de un modo lúdico y educativo. Para participar en el taller que tendrá lugar este sábado en el mercado municipal de Rianxo, de 12.30 a 14.00 horas, es necesaria la inscrición previa a través del correspondiente cuestionario habilitado a tal efecto, y se recomienda llevar una fiambrera para que los chiquillos puedan llevar el alimento cocinado a sus casas

Desde Barbanza Arousa indicaron que, como es habitual en esta ruta de tapas,. Los participantes poderán recibir obsequios mediante los «rasca e gaña» como tapas en los locales participantes, botellas de vino de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) O Barbanza e Iria y lotes de productos locales. Como novedad, este año se habilitó una página web oficial de la ruta con información de cada tapa y establecimiento, y mapa interactivo. Y se sorteará una cena para dos comensales entre todas las personas que participen en la elección de la ‘Mellor Tapa Barbanza Arousa 2025’.

“Este ano contaremos coa participación de preto de 40 locais, que se suman con entusiasmo a esta iniciativa”, dijo el presidente de Barbanza Arousa, Julián Bustelo. El objetivo de la entidad supramunicipal es resaltar la riqueza gastronómica del territorio, así como los vinos de la IXP O Barbanza e Iria, a la vez que se fomenta la actividad hostelera en temporada baja.