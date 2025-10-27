Rianxo prepara una nueva edición de su certamen culinario ‘Máis que tapas’

Tapas de otro concurso gastronómico Certamen

El Concello de Rianxo organiza una nueva edición del certamen culinario ‘Máis que tapas’, que se celebrará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La iniciativa consiste en una ruta gastronómica por bares y restaurantes del municipio que ofertarán durante un fin de semana tapas especiales, promocionando así a los establecimientos y dinamizando el consumo local.

Cualquier negocio interesando en participar podrá inscribirse mediante el correo electrónico info@somosenredos.com o llamando al teléfono 616 48 85 67.

Además de la parte gastronómica, desde la corporación municipal también anuncian que habrá sorteos de cenas, así como padrinos y madrinas especiales que ayudarán a promocionar a los locales participantes.

El año pasado más de 30 establecimientos de hostelería de la localidad repartieron sobre 9.000 raciones, “o que supón un impacto económico de máis de 40.000 euros sumando a venda da tapa máis a consumición que acompaña”, destacó en su momento la gerente de la Mancomunidade do Barbanza Arousa, Fátima Cachafeiro.