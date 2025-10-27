El Concello de Ribeira licita los servicios de la escuela infantil municipal por más de dos años

Fachada de la escuela infantil

El Concello de Ribeira saca a licitación la gestión de los servicios de la escuela infantil municipal por un plazo de 33 meses, con posibilidad de prórroga de nueve más y un valor estimado de 2.495.344,21 euros.

El precio del contrato tiene una parte fija, que se percibirá directamente del Ayuntamiento, por un importe de 691.694,49 euros, y una parte variable, que dependerá de la intensidad del uso, y que se recibirá en el caso del pack de bienvenida ‘Imos a escola’ también por parte del gobierno municipal, y en el caso del material escolar directamente de los usuarios del servicio. El presupuesto está calculado para una previsión de 12 aulas.

Justificación

El Concello de Ribeira, a través del área de Servicios Sociales Comunitarios, licita dicho contrato debido a que “actualmente no dispone de los medios personales necesarios que la prestación del servicio requiere”, establecen.

“Las características de la Escuela Infantil Municipal, el requerimiento de disponibilidad, los horarios de atención y el número de horas anuales dedicadas en este ayuntamiento supone una dificultad añadida tanto en la coordinación como en la atención de casos que requiere un contrato de estas características”, explican desde la corporación municipal.