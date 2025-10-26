Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Tres heridos leves en un accidente de tráfico por alcance en Ribeira

Según apuntan desde la Policía Local, los daños materiales en ambos vehículos implicados fueron mínimos

Sandra Rey
26/10/2025 19:08
Imagen de archivo de la Policía Local de Ribeira

Tres personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico por alcance ocurrido esta tarde en la avenida de Coruña, en Ribeira. Según explicó la Policía Local, un turismo frenó en un paso de peatones cuando otro le chocó por detrás, ocasionado que los tres integrantes del coche delantero sufriesen latigazos cervicales. Hasta el lugar de los hechos se desplazó urgencias sanitarias, quienes trasladaron en ambulancia a los afectados.

Los agentes ribeirenses también apuntaron que los daños materiales en ambos vehículos fueron mínimos, resultando un poco magullada la parrilla del coche trasero y la matrícula del otro.

Los bomberos de Ribeira también se movilizaron para asistir en el accidente.

Te puede interesar

Un momento de la presentación de las obras de la Autovía do Salnés

El CES critica la inversión pública en el desdoblamiento de la carretera de A Lanzada
C. Hierro
El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo

El Arosa juvenil cede ante un Deportivo más resolutivo, 3-0
Gonzalo Sánchez
Un momento del Festival por Elas de O Grove

El Festival por Elas recauda más de 3.000 euros para la investigación del cáncer
C. Hierro
Parte de los alimentos recogidos por los alumnos

Las escuelas infantiles realizan una recogida en favor del Refuxio de Animais de Cambados
C. Hierro