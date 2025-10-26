Tres heridos leves en un accidente de tráfico por alcance en Ribeira

Imagen de archivo de la Policía Local de Ribeira

Tres personas resultaron heridas leves en un accidente de tráfico por alcance ocurrido esta tarde en la avenida de Coruña, en Ribeira. Según explicó la Policía Local, un turismo frenó en un paso de peatones cuando otro le chocó por detrás, ocasionado que los tres integrantes del coche delantero sufriesen latigazos cervicales. Hasta el lugar de los hechos se desplazó urgencias sanitarias, quienes trasladaron en ambulancia a los afectados.

Los agentes ribeirenses también apuntaron que los daños materiales en ambos vehículos fueron mínimos, resultando un poco magullada la parrilla del coche trasero y la matrícula del otro.

Los bomberos de Ribeira también se movilizaron para asistir en el accidente.