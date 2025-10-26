El talento ribeirense protagoniza e inaugura el Culturgal Expandido

Acto de apertura del evento cultural Cedida

Ribeira se convierte en el epicentro de la cultura gallega con la participación de artistas y creadores locales en el Culturgal Expandido, cuyo acto de apertura tuvo lugar ayer por la mañana en el auditorio municipal. Artes escénicas, danza, videojuegos, literatura, audiovisual y música son las disciplinas que integran la programación con propuestas para todos los públicos, contando con personalidades del municipio como Fran Sieira, Quico Cadaval, Antonio Piñeiro, Nan Îllonia, Os Liantes, Lau Panicanela, Chus Blanco o Susana Sanpedro, entre otras.

La alcaldesa, María Sampedro, participó en el acto inaugural y ensalzó “o gran talento dos ribeirenses; un bo facer que ten garantía de presente e de futuro nas distintas disciplinas como podemos comprobar no programa e que son só unha mostra de todo o que teñen que aportar os nosos veciños á cultura", expuso. Al acto también asistieron la diputada provincial de Cultura, Natividade González; el presidente de Culturgal, Víctor López; el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño; la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el edil de Festejos, Fernando Abraldes; y otros miembros de la corporación municipal.

Segunda edición

Esta es la segunda edición del evento, una iniciativa de la Diputación y cuyo objetivo es “expandir” el Culturgal, la feria de Culturas Gallegas que se celebra cada año en Pontevedra. El año pasado el evento se celebró en Arzúa y este llega a Ribeira “para manter o noso propósito de levar a cultura galega ás vilas pequenas e medianas da provincia”, declaró la diputada de Cultura.

“Non é casualidade que elixísemos Ribeira”, afirmó Natividade González, exponiendo que “é un concello que está en plena sintonía coas políticas culturais que desde a Deputación da Coruña estamos a impulsar. Porque cando falamos de cultura, falamos tamén de accesibilidade, de inclusión e de igualdade. E Ribeira, nestes dous anos, foi un referente neste camiño: un exemplo de como a cultura pode ser un espazo aberto, diverso e participado”, concluyó.

Programación

Las actividades del Culturgal Expandido comenzaron ayer por la mañana con el obradoiro ‘Mediación. Un baile ceibe en comunidade’, con Fran Sieira, dando paso a las 12 horas a ‘O lobo feliz’, un espectáculo infantil con Miguel Guido. A las 13 horas fue el turno del taller ‘Pensa o teu guión de videoxogo’ y, ya por la tarde, conversaciones literarias, artes escénicas, canto, danza y la proyección de ‘O Apóstolo’ de Fernando Cortizo

El programa continúa hoy con los espectáculos infantiles ‘Contamos contos de lobos?’ de Ghazafellos, y ‘O rap do coello fedello’, de Irene Alonso. Por la tarde, habrá un taller de cine, un coloquio con los premiados del certamen ‘Cidade Centenaria de Ribeira’, y un cierre musical con Nan Îllonia, Os Liantes, Panicanela y XeVA & Mon-O.