Ribeira licita la gestión de las luces de Navidad, carnavales, fiestas de verano y patronales

Imagen de archivo de luces navideñas

El Concello de Ribeira saca a licitación el suministro, instalación y mantenimiento de las luces de Navidad, Carnavales, fiestas de verano y de Santa Uxía, por un valor total de 524.172 euros y dividiéndose la gestión de dichas decoraciones en dos lotes diferenciados.

El primer grupo abarca el alumbrado navideño durante dos anualidades (período 2025/2026 y 2026/2027), contadas a partir de la fecha de la firma del contrato del documento administrativo, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una (el período 2027/2028 y el 2028/2029) y por un valor que alcanza los 480.975 euros.

En cuanto al segundo lote, que sale a licitación por 43.197 euros, abarca la gestión de las luces de Carnaval, fiestas de verano y patronales durante los años 2026 y 2027, y al igual que el primero, las anualidades se cuentan a partir de la fecha de la firma del contrato en documento administrativo, con posibilidad de una prórroga de un año, hasta el 2028.

Desde el Concello alegan que “las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato consisten en la promoción de nuestra cultura y tradición popular, y también en la promoción y fomento de la economía local”, exponiendo que “las ventas realizadas en las fechas de Navidad suponen un alto porcentaje de las ventas de los negocios”.

Asimismo, advierten que “la instalación eléctrica se ajustará a la normativa vigente en cada momento y a las reglamentaciones técnicas aplicables”, señalando que la responsabilidad de cualquier accidente recaerá sobre el adjudicatario.