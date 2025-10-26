Ribeira homenajea a las víctimas del coronavirus

Presentes en el homenaje de este año Cedida

El municipio de Ribeira celebró este sábado un homenaje en honor a las víctimas por la covid-19, una iniciativa promovida por la Asociación Amas de Casa de Ribeira en colaboración con el Concello y en la que participaron vecinos, miembros del gobierno local y representantes del tejido asociativo. Palabras emotivas de recuerdo para las personas fallecidas y de cariño para sus familiares fueron el eje central de la ocasión.

La alcaldesa, María Sampedro puntualizó que este acto "é a mostra de afecto, recordo e respecto de todo un pobo ás vítimas dun dos episodios máis tristes e abrumadores da nosa historia recente. Foi moi duro asistir a como, cada día, aumentaba o número de contaxios e de falecidos. Pero non son cifras. Estamos falando de persoas, familias, amizades, veciños... De aí o motivo desta homenaxe que vai dirixida a todas aquelas persoas que non puideron ser despedidas na compaña dos seus seres queridos e co que tamén queremos arroupar e dar folgos a esas familias que afrontaron o duelo sen a proximidade dos seus".

También, durante su intervención la regidora aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo desarrollado por los equipos sanitarios y todos los profesionales que garantizaron la cobertura de una atención y servicios básicos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Amas de Casa de Ribeira, Puri Cores, rememoró las imágenes de los féretros en los medios de comunicación y el pesar de la gente que tuvo que decir adiós a sus parientes sin un velatorio y acompañamiento en el entierro. Estos fueron algunos de los motivos por los que la entidad impulsó el monolito en la plaza de España, inaugurado en octubre de 2021, y en el que año tras año realizan este acto "dende a humildade, o cariño, o respecto", convirtiéndose así Ribeira en el "primeiro municipio en acordarse de tódalas víctimas de covid".