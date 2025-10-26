El Pleno de Ribeira tratará la distribución de los fondos del POS+Adicional y la adhesión de la UCA en el Sergas

Imagen de un Pleno anterior

El Concello de Ribeira celebra este lunes 27 de octubre, a las 20 horas, en el salón de sesiones de la corporación su Pleno ordinario de octubre, en el cual de abordará la distribución de los fondos del POS+Adicional y la integración de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) en el Sergas como puntos principales de la reunión.

En cuanto a las inversiones procedentes del POS+Adicional, el gobierno municipal propondrá destinar estas a cubrir gasto corriente, a reducir la deuda con la Diputación de A Coruña y, además, a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Por su parte, los grupos municipales del BNG, PSOE y concejales no adscritos presentarán su proposición de integrar la UCA en el Sergas. En esta línea, hace unos días la alcaldesa, María Sampedro, y el director de la Unidad de Conductas Adictivas, Jesús Cartelle, mantuvieron una reunión con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) para comenzar las gestiones oportunas para que el Sergas asuma este servicio.

La sesión concluirá con la dación de cuenta de los decretos de la alcaldía, del informe de las actuaciones de control financiero, mociones de urgencia, y ruegos y preguntas.