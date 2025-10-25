El PP coruñés destaca el compromiso de la Xunta con la comarca do Barbanza tras revelar los presupuestos autonómicos

El Hospital do Barbanza contará con más de 1,3 millones

El PP de la provincia de A Coruña destacó ayer que los presupuestos presentados por el gobierno autonómico consolidan en 2026 su compromiso con la comarca do Barbanza, gracias a inversiones estratégicas que mejoran los servicios públicos, la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Entre las partidas económicas concedidas, en el ámbito educativo se encuentra la actuación en el CEIP Plurilingüe Praia Xardín de Boiro, con un presupuesto de más de 1,15 millones de euros para mejorar las instalaciones y adaptar los espacios a las nuevas necesidades educativas.

“A comarca tamén se beneficia da convocatoria para a consolidación e estructuración de centros tecnolóxicos, cunha achega total de 329.723 euros entre 2025 e 2026 ao CETGA en Ribeira, dos cales 164.861 euros se investirán na anualidade de 2026, reforzando así a capacidade investigadora e o tecido tecnolóxico do territorio”, estableció la diputada autonómica, Magdalena Pérez

En el plano ambiental, Pérez también afirmó que las cuentas incluyen actuaciones de especial relevancia como las intervenciones en la isla de Sálvora.

Repecto al Hospital do Barbanza, la popular avanzó que está prevista la dotación para el Hospital de Día Oncohematológico, junto con un millón de euros para la mejora de envolventes y 326.700 euros para la adquisición de un mamógrafo, reforzando la prevención y el diagnóstico precoz.