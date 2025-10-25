El PSOE de Rianxo llevará a Pleno iniciativas sobre cuestiones vecinales, materia urbanística y deporte municipal

Imagen de archivo del PSOE de Rianxo

El PSOE de Rianxo presenta para el próximo Pleno ordinario diversas iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de los vecinos, impulsar el desarrollo urbanístico y garantizar instalaciones deportivas seguras y de calidad.

Entre ellas, el grupo municipal socialista reclama actuaciones urgentes en el campo de fútbol de Vilas, donde “o deterioro da herba sintética impide o uso en boas condicións e supón un risco para as persoas usuarias”, señalan. Así, exponen que “este espazo é fundamental para a vida social e deportiva do municipio”, motivo por el cual consideran que la mejora del campo es una cuestión de seguridad, pero también “de compromiso co deporte base e coa convivencia comunitaria”.

Asimismo, los socialistas proponen una evaluación técnica del Campo da Lomba, con el objetivo de planificar su mantenimiento y sustitución futura, “asegurando que as instalacións deportivas de Rianxo manteñan un estándar de calidade axeitado ao uso que reciben”, declaran.

En materia urbanística, el grupo propone modificar la ordenanza que regula la parcela Z1, eliminando la obligación de reservar el 20% de las viviendas como protección oficial. Esta medida busca ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, facilitar el avance del planteamiento y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de vivienda en el municipio.

También, el PSOE pone el foco en la situación fiscal de muchos vecinos “que viron incrementado o IBI ata nun 300%, mesmo sen realizar melloras nas súas vivendas”, denuncian. Así, los socialistas exigen explicaciones sobre el convenio que el Concello firmó con la Dirección General del Catastro en el marco del programa Placo, “para aclarar as causas destas subas e garantir que se actúe con transparencia e xustiza social”. Además, la formación considera necesario unificar criterios en las aportaciones para las obras de saneamiento y abastecimiento.