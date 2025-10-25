El Concello de A Pobra reunirá a los comerciantes locales para presentar la campaña de Navidad

Imagen de archivo de alumbrado navideño

El Concello de A Pobra do Caramiñal, a través de la concejalía de la Promoción Económica celebrará la próxima semana una reunión con los comerciantes del municipio de cara a la próxima campaña de Navidad. El objetivo del encuentro será la presentación de las distintas actividades de dinamización y propuestas que se llevarán a cabo durante todo ese periodo festivo, tal y como avanzó la concejala del área, Amparo Cerecedo.

Como explicó la edila, “o Nadal é unha das épocas do ano nas que se produce un maior consumo, polo que o noso obxectivo é pór en marcha actividades que sirvan para estimular as vendas no tecido económico da Pobra”.

De esta forma, el encuentro municipal será el martes, 28 de octubre, a las 20:30 horas en el auditorio de la biblioteca municipal.