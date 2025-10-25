Mi cuenta

Corte de tráfico en un tramo del camino Martín-Paramos por obras de pavimentación

El cierre de vía será este lunes, 27 de octubre, desde las 8 hasta las 21 horas

Redacción
25/10/2025 11:57
Señalización de donde se realizará el corte
Señalización de donde se realizará el corte
Cedida

El Concello de Ribeira anuncia que el próximo lunes, 27 de octubre, se realizarás trabajos de pavimentación en el camino Martín-Paramos, en el tramo comprendido entre el cruce con la calle Rabelo y el con el del vial de acceso a la Fieiteira.

Dicho recorrido permanecerá cerrado a la circulación desde las 8 hasta las 21 horas, aproximadamente, por lo que se recomienda a la ciudadanía el uso de otras rutas alternativas. Habrá señalización vertical en distintos puntos de la ciudad advirtiendo sobre la afectación a la circulación en esta carretera. 

Los vecinos podrán acceder en todo momento a sus propiedades y, al finalizar la jornada, se abrirá nuevamente la vía y se podrá circular con total normalidad. 

