Abiertas las inscripciones para participar en el Programa Integrado de Empleo de los Concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra

Los alcaldes de Rianxo, A Pobra y Boiro reunidos Cedida

Los Concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra llevan a cabo en el curso 2025/2026 una nueva edición del Programa Integrado de Empleo para el que ya están abiertas las inscripciones. Los alcaldes de los respectivos municipios ya presentaron el programa de este año, el cual se busca hacer de forma conjunta con el objetivo de lograr una mayor empleabilidad en la comarca.

Se basa así en una metodología innovadora donde las personas usuarias son protagonistas de su propia transición profesional con formación novedosa, empleo de tecnologías y plataformas digitales, colaboración directa con empresas y adaptación del programa a las necesidades locales y sectores de la comarca.

El enfoque para el nuevo curso es de una renovación casi total de las actividades formativas con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de las empresas de la zona. De esta forma, se plantean formaciones como acompañamiento en el transporte escolar, organización de almacén, operaciones básicas de caja, técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos, gestión de recepción, cocina, pastelería, pescadería, charcutería…

Además, contará con formación adaptada al manejo de nuevas tecnologías office, iniciación a la creación de páginas web, firma digital, ChatGPT e inteligencia artificial, y más.

El programa tendrá una duración de 12 meses y podrán participar 100 personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. Como en otras ediciones, se pondrán a disposición de los usuarios servicios de conciliación, adaptación de horarios y también formación online para aumentar las posibilidades de interacción y participación.

Gracias al Programa Integrado de Empleo del curso pasado, que finalizó el pasado septiembre, 60 de las personas participantes consiguieron incorporarse al mercado laboral en los principales sectores productivos de la comarca.