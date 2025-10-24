Mi cuenta

Últimos días para participar en la bolsa de empleo de técnicos A1 del Concello de Boiro

El listado será para refuerzos puntuales y ausencias que se produzcan en los departamentos de intervención y/o secretaría

Redacción
24/10/2025 12:49
Clint patterson jCY4oEMA3o unsplash
Imagen de archivo de un ordenador

El Concello de Boiro concluye este fin de semana el proceso selectivo para la confección de una bolsa de empleo de técnicos A1 para la cobertura, mediante nombramiento temporal, de refuerzos puntuales y ausencias que se produzcan de personal en los departamentos de intervención y/o secretaría.

El sistema de acceso será mediante oposición libre y uno de los requisitos es que las personas candidatas posean el título universitario oficial o equivalente; además de aquellos exigidos para el acceso al empleo público, como poseer la nacionalidad española, tener cumplidos los 16 años, no haber sido despedido mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública, y poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las funciones. 

La presentación de las solicitudes será mediante el Registro General o la sede electrónica del Concello de Boiro. Las bases de la convocatoria y toda la información sobre el proceso están disponibles en la web municipal.

