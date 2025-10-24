Premian a dos alumnos del Aula CeMIT ribeirense en el certamen Argallando.gal de tecnología

Interior del Aula CeMIT de Ribeira

Jheferson Abreu Pasín y Lois Otero Rodríguez son los dos alumnos del Aula CeMit de Ribeira premiados en la Categoría Nubeiro Tech del certamen tecnológico Argallando.gal, más concretamente en el programa ‘Tech Kids’.

El Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (Cpeig) y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia de la Xunta entregaron este viernes los galardones de la iniciativa, que tiene como objetivo poner en práctica el talento digital de los jóvenes y su capacidad de resolución de problemas al tiempo que desarrollan competencias personales a través de un entorno colaborativo.

En cuanto a los premiados, Jheferson Abreu Pasín presentó el videojuego ‘Camiñando a Santiago’, una propuesta que combina aventura gráfica y plataformas, con ilustraciones propias, mapas y distintos niveles de juego.

Por su parte, Lois Otero Rodríguez, presentó un modelo 3D que replica la fachada frontal de la Iglesia de Santa Uxía de Ribeira, con un diseño muy logrado y gran atención al detalle.