La Librería Máster se suma a los creadores que participan en el Culturgal Expandido en Ribeira

El programa se prolongará durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre con actividades para todos los públicos

Redacción
24/10/2025 21:01
La presentación del Culturgal Expansivo se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira
La presentación del Culturgal Expandido se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira
Cedida

La Librería Máster se suma este fin de semana al grupo de creadores que participan en el Culturgal Expandido en Ribeira, un amplio programa para todas las edades y público en el que se juntan todas las disciplinas artísticas. La Librería Máster, un establecimiento local abierto desde finales de los 80, trabaja todo tipo de géneros, con una fuerte especialización en los últimos años en literatura infantil y juvenil.

El Culturgal Expandido comienza este sábado, a las 10 horas, con el obradoiro ‘Mediación. Un baile ceibe en comunidade’, con Fran Sieira, para dar paso a las 12 horas a la apertura oficial y a ‘O lobo felix’, un espectáculo infantil.A las 13 horas llegará el taller ‘Pensa o teu guión de videoxogo’ y, ya por la tarde, habrá charlas literarias, el espectáculo ‘Xa que o sabes, voucho contar’, danza y la película ‘O Apóstolo’.

El domingo, habrá programación infantil de 12 a 14 horas y, por la tarde, un obradoiro audiovisual, coloquio con los premiados del certamen ‘Cidade Centenaria de Ibeira’ y un cierre musical. 

