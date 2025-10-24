El Pleno de Boiro aprueba los casi 350.000 euros del POS+adicional para gasto corriente

La conselleira do Mar visitó el pasado 25 de septiembre las obras de conversión de las antiguas viviendas de los maestros de Boiro en un centro de día para enfermos de Alzheimer Chechu Río

El Concello de Boiro celebró este jueves su Pleno ordinario, en el cual se aprobó la propuesta del gobierno municipal de destinar los casi 350.000 euros del POS+Adicional de la Diputación para gasto corriente, concretamente para las partidas de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos.

La propuesta salió adelante con nueve votos del PSOE y las absteciones de la oposición, quienes señalaron que no estaban de acuerdo con que se aprobase de nuevo un plan de obras “sen obras” y, además, para “pagar facturas”.

También, durante la sesión se rechazó la moción presentada por el BNG municipal en relación con las liquidaciones provisionales remitidas a los propietarios afectados por el proyecto de reparcelación de la modificación puntual del Plan Parcial de Barraña, para solicitar –entre otras cuestiones– que se revocase el acuerdo para posponer el cobro de las cantidades reclamadas mientras no se tenga certeza del desarrollo del proyecto.

La portavoz nacionalista señaló que la situación está generando que se especule con los terrenos, pues algunos propietarios no pueden hacer frente a los pagos y se ven “obrigados a vender as súas parcelas por debaixo do prezo de mercado”.

La moción quedo rechazada con siete votos favor del PP, BNg y Boiro Novo, y nueve en contra del PSOE.