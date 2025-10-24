Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El grupo boirense Turbina hace la quinta edición del Tunel do Terror para celebrar el Samaín

La actividad lúdica tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre en el local Leñaverde del Centro Social de Boiro

Redacción
24/10/2025 20:37
La concejala y miembros de Turbina
La concejala y miembros de Turbina
Cedida

El grupo de voluntariado Turbina organiza la quinta edición del Tunel do Terror para celebrar el Samaín, con la colaboración del Concello de Ribeira. La concejala de Cultura, María Outeiral, presentó hoy esta actividad junto con los miembros del grupo de voluntarios, Martín López y Carlos Torrado.

La actividad lúdica tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre en el local Leñaverde del Centro Social de Boiro. El túnel del terror contará con sesión para público familiar (de seis a doce años) de las 18:30 a las 20 horas, y sesiones para público juvenil (mayores de doce años) entre las 21:30 e las 22:30 horas y entre las 23 y 00 horas.

El acceso será por orden de llegada y el recorrido por el túnel del terror se hará en grupos reducidos. Desde el voluntariado Turbina animan a todos los vecinos a acercarse disfrazados para disfrutar de esta actividad que ya cuenta con una amplia trayectoria en el Concello de Boiro. En anteriores ediciones, hasta cerca de mil personas llegaron a participar en la actividad.

