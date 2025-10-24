Mi cuenta

O Barbanza

Detenido un vecino de Boiro como presunto autor de dos incendios forestales

Al supuesto responsable se le asocia con los sucesos ocurridos el 17 y 18 de agosto en los lugares de Mieites y Bermo 

Redacción
24/10/2025 11:13
Los mecheros confiscados en el vehículo
Guardia Civil

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Noia detuvo a un varón, vecino de Boiro, como presunto autor de dos delitos de incendio forestal en la fase de explotación de la operación Dark Noi.

Dicha operación se inició a raíz de los incendios ocurridos los días 17 y 18 del pasado mes de agosto en los lugares de Mieites y Bermo, respectivamente, ambos en el término municipal de Boiro.

Ambos incendios presentaban indicios de haber sido provocados intencionadamente, en una época en la que las condiciones meteorológicas existentes y la orografía del terreno incrementaban exponencialmente el riesgo de propagación de los mismos.

Tras el análisis de la información recabada por los agentes, el ETPJ logró la identificación del presunto autor de ambos incendios, hallando durante la Inspección Técnico Ocular del vehículo presuntamente utilizado los ilícitos ocho mecheros.

Una vez conocida la identidad del supuesto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de dos delitos de incendio forestal. 

Los incendios forestales no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus propiedades. Por ello, se reitera el llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de nuestros montes. La prevención y la colaboración son esenciales para evitar estos delitos.

