A Pobra galardona a los lectores más fieles de la biblioteca local Victoriano García Martí

Los ganadores recogiendo sus premios Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal reconoció este viernes por la tarde con un diploma y un regalo a los lectores más fieles de la biblioteca municipal Victoriano García Martí: Pablo Moral López e Isabel Falque Estévez.

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, fueron los encargados de entregarles estos galardones, felicitando a ambos por su “paixón e interese por seguir descubrindo novas historias”. De esta manera, los dos vecinos fueron acreditados como los lectores más ávidos de las secciones infantil y adulto de la biblioteca municipal de A Pobra.

Pablo Moral López repite como ganador, pues el joven ya consiguió el título el año pasado, y este el premio vuelve a recaer en sus manos al retirar un total de 64 títulos de la instalación local desde octubro del 2024. En cuanto a la categoría de adulto, Isabel Falque Estévez recibió el galardón por solicitar el préstamo de hasta 107 obras literarias.