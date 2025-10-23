Cuatro personas resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en la AC-305 en Cespón y en la AG-11 en Lesón

Un Citroën C3 se salió de la vía en la AC-305, a su paso por el lugar de Lamas, en Cespón, e impactó contra una valla y la fachada de piedra de una vivienda Cedida

Cuatro personas resultaron heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en las dos principales infraestructuras viarias que atraviesan la comarca, como sob la carretera comarcal de tirtularidad autonómica AC-305 y la Autovía do Barbanza, y que comunican Padrón con Ribeira, atravesando por las localidades de Rois, Dodro, Rianxo, Boiro y A Pobra.

En uno de ellos, que se registró en torno a las nueve de la noche de este martes en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 32, a su paso por la parroquia de Santa Cruz de Lesón, en A Pobra. En el mismo, dos jóvenes conductores resultaron heridos en una salida de vía con alcance, con tres coches implicados.

Descripción

Al parecer, el accidente múltiple se produjo cuando un Citroën C3 se salió de la vía y acabó en el arcén tras perder su conductor el control del mismo e impactó con la mediana. Un Toyota Avensis que iba detrás reaccionó frenando bruscamente y acabó siendo alcanzado por un Peugeot que iba detrás.

Al lugar se movilizaron las ambulancias del 061 con bases en Boiro y Rianxo, Bomberos de Ribeira, Policía Local y Protección Civil de A Pobra, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruye el atestado.

Los dos conductores heridos fueron atendidos por el personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que inmovilizó de ambos, a los que trasladaron en la ambulancia con sede en O Saltiño al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para proporcionarles atención médica y realizarles pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Lugar de Lamas

Por otro lado, dos mujeres que iban en un Citroën C3 resultaron heridas y el menor que las acompañaba salió ileso como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco después de las dos de la tarde de ayer en la carretera de titularidad autonómica AC-305,a la altura del lugar de Lamas, en Cespón.

Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para informar de ese siniestro consistente en una salida de vía de un vehículo, con tres personas dentro y que todas ellas podrían estar heridas, y que chocó contra una valla y la fachada de una casa.

Hasta el lugar del siniestro audieron la ambulancia del 061 de Rianxo, Policía Local, Protección Civil y Bomberos de Boiro, y Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye el atestado. El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a las víctimas, a las que inmovilizó y zeguidamente procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para proporcionarles atención médica y realizarles pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.