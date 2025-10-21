Un total de 93 negocios de Rianxo, A Pobra y Boiro participan en la campaña ‘Mercanavila’ impulsada por la Diputación de A Coruña

Los carteles de la campaña comercial están repartidos por los establecimientos adheridos y otros puntos de la villa Chechu Río

Redacción / O Barbanza Un total de 93 negocios de tres localidades barbanzanas participan, por el momento, en la campaña comercial ‘Mercanavila’, impulsada por la Diputación de A Coruña en colaboración con la Federación Galega de Comercio. El proceso de adhesión de los establecimientos se había cerrado este lunes, pero se decidió ampliar hasta el final de la campaña, es decir, hasta el 20 de noviembre. Por ello, 53 de los comercios adheridos se ubican en Boiro, mientras que otros 21 son de A Pobra y los 19 restantes de Rianxo.

Desde la institución provincial indican que se trata de uno de los mayores programa de impulso al consumo de proximidad activado en Galicia en los últimos años, precisando que está dotado con un importe económico total que asciende a seis millones de euros y tiene como principal objetivo apoyar al comercio local en los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como dinamizar las compras en los mismos. Añadieron que este programa supone un impulso directo para los negocios locales y una oportunidad para que acudan personas de otras localidades a descubrir Boiro.

Descarga y activación

Los clientes mayores de 18 años, independientemente de la localidad de la que sean, podrán descargar y activar en la plataforma oficial de ‘Mercanavila’ de la Diputación de A Coruña un bono con 100 euros de descuentos directos para gastar en los comercios adheridos, siendo la rebaja de 5 euros para compras de 20 a 30 euros, de 10 para compras de 30 a 50 y de 15 para compras por un importe igual o superior a los 50 euros.

En Boiro se llevó a cabo ayer la presentación oficial de esta iniciativa en la que los impulsores pretenden, además de incentivar el consumo y dinamizar la economía local, atraer visitantes y poner en valor la diversidad de la oferta local, así como reforzar el papel del comercio local como motor económico de la localidad. Con el objetivo de facilitar la participación, previamente, se ha instalado una mesa informativa en el mercado municipal para atender a las personas que tenían dudas sobre la campaña o bien dificultades tecnológicas a la hora de descargar y activar el bono en su teléfono móvil, así como y donde podían hacer uso del mismo para obtener los correspondientes descuentos.

Animación y ocio

Dicha campaña estará acompañada de actividades de animación infantil y de ocio con las que se pretende convertir las calles del casco urbano boirense en un espacio vivo y atractivo. Así, este viernes, delante de la plaza de abastos se desarrollará el cuentacuentos “A trastenda dos contos” de Caxoto, así como el reparto de palomitas y folletos informativos, mientras que en la mañana del día siguiente, sábado 25, habrá cuentos y teatro de objetos para toda la familia en la Rúa Santos Mieites, mientras que en horario vespertino habrá un parque de hinchables gratuito para los más pequeños en la Praza de Galicia.

Desde el sector comercial boirense se indica que el comercio local es mucho más que tiendas, “é vida nas rúas, relacións e identidade”, y subrayan que con ‘Mercanavila’ pretenden atraer más gente y crear un ambiente festivo alrededor de las compras. Y puntualizaron que esta campaña es una demostración de que los resultados se multiplican cuando las administraciones y el tejido empresarial trabajan juntos. “Queremos que mercar en Boiro sexa unha experiencia agradable e diferente. Non se trata só de aproveitar os bonos, senón tamén de vivir a vila, pasear, disfrutar das rúas e coñecer todo o que ofrece o noso comercio”, concluyeron. l