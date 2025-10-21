El PSOE critica que el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2026 es “enteiramente decepcionante, raquítico e regresivo” para O Barbanza
Los socialistas le reprochan al Ejecutivo gallego que la comarca “acumula investimentos reiterados en papel que nunca chegan a executarse”
El PSOE critica que el presupuesto de la Xunta de Galicia para O Barbanza es “enteiramente decepcionante, raquítico e regresivo”, además de reprochar que la comarca “acumula investimentos reiterados en papel que nunca chegan a executarse”. Así lo manifestó Patricia Iglesias Rey, diputada socialista en el Parlamento gallego, quien señaló que “falou o señor Corgos, conselleiro de Facenda e Administración Pública, de que é un orzamento que se incrementa un 2%, pero nin sequera esa subida chega a compensar o aumento do custo da vida”. En ese sentido, precisó que “a cesta da compra, a vivenda e os prezos en xeral medran por riba dese 2%, e cos datos do IPC situados arredor do 2,9%, o resultado é claro, é un orzamntro claramente insuficiente para Galicia e tamén para O Barbanza”.
Iglesias Rey denunció que, en el caso de la comarca barbanzana, figuran infraestrunturas que “se pintan no papel, no orzamento, pero que se veñen reiterando todos os anos desde hai 17 anos que leva o PP no goberno”. Se refiere a que, entre ellas mencionó el abastecimiento del sistema del margen derecho de la Ría de Arousa, en O Barbanza, un proyectos que “se repite todos os anos, pero non se executa”, por lo que calificó al Ejecutivo gallego de “mal xestor á hora de executar un orzamento”.
La deputada del Grupo Socialista también se referió “ao anuncio que fixo esta fin de semana a conselleira Fabiola García sobre o desbloqueo da residencia de maiores en Ribeira”, sobre el que Patricia Iglesias recuerda que “é un proxecto que, co anterior goberno municipal estaba enteiramente bloqueado por parte da Xunta, malia existir unha cesión de terreos por parte do Concello”. Así, subrayó que “curiosamente, despois da moción de censura, parece que se desbloquea ese proxecto”, lo que, “amosa unha utilización absolutamente partidista dos recursos públicos da Xunta de Galicia, que eu sempre digo que non lles pertencen; o PP son só os inquilinos da Xunta”.
"Cifras e anuncios baleiros"
En conjunto, Iglesias Rey advirtió que el nuevo presupuesto “non da resposta ás necesidades reais da cidadanía”, y que “mentres aumentan os problemas no acceso á vivenda, na dependencia ou na atención sanitaria, a Xunta segue presumindo de cifras e anuncios baleiros”.
La parlamentaria socialista recordó, además, que la Xunta destinará el próximo año 1.858 millones de euros al pago de su deuda, “un máximo histórico que podería reducirse nun terzo, uns 620 millóns, se o presidente Rueda aceptase a condonación proposta polo Goberno de España, algo que rexeita por motivos puramente electoralistas”. Finalmente, advirtió de que, con un incremento del presupuesto del 2,1% fronte a un IPC de un 2.9%, “a realidade é que o orzamento non medra, senón que retrocede, e iso significa menos capacidade para mellorar os servizos públicos e atender ás necesidades da comarca do Barbanza”.