Ucin trabaja en implantar agrupaciones en los cuatro municipios de O Barbanza y en presentar candidaturas para las próximas elecciones
Su coordinador en Galicia, José Luis Calo, sostiene que los vecinos de la comarca llevan años “sufrindo os vaivéns dos grandes partidos, que miran máis polas súas siglas que polos intereses da xente"
Unión de Ciudadanos Independientes (Ucin) Galicia ha hecho pública su firme intención de situarse en O Barbanza como una alternativa política “seria, responsable e centrada nas persoas”, según su coordinador autonómico, José Luis Calo, quien sostiene que su formación es la que, dentro de las independientes, cuenta con mayor representación municipal en España.
Respecto a la comunidad autónoma, Calo señaló que sigue trabajando en la implantación de agrupaciones locales y cierres de candidaturas en Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo. Estas afirmaciones las realiza en unas fechas en las que, según sostiene, se están produciendo acontecimientos políticos en la comarca, marcada por la moción de censura en la capital barbanzana, así como “inestabilidade institucional e unha xestión marcada pola confrontación e o desinterese polos problemas reais da cidadanía”.
El coordinador autonómico de Ucin añadió que los barbanzanos llevan años “sufrindo os vaivéns dos grandes partidos, que miran máis polas súas siglas que polos intereses da xente. Ucin nace e medra para dar resposta ao cansanzo cidadán”, puntualizó. Y hace un llamamento a los barbanzanos para que se involucren activamente, hagan propuestas y se sumen a su proyecto “de renovación política desde a independencia e a proximidade”.
Calo concluyó indicando que "a nosa prioridade é construír proxectos locais fortes, con equipos veciñais comprometidos e preparados, afastados da política de siglas e centrados en solucións reais: vivenda, emprego, servizos públicos e apoio ao tecido empresarial e mariñeiro da comarca”, subrayó.