Mar y Amicos avanzan en el impulso de la restauración de la biodiversidad y el fomento de la cultura marinera en la Ría de Arousa

Los directores xerais de Desenvolvemento Pesqueiro y de Amicos, Ángeles Suárez y Xoán España, se reunieron para avanzar sobre el acuerdo suscrito en agosto Cedida

La Xunta de Galicia y la asociación Amicos están dando pasos para impulsar la restauración de la biodiversidad y el fomento de la cultura marinera en la Ría de Arousa. Ese es el resultado de la reunión mantenida por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles Suárez, con Xoán España, su homólogo en la entidad presidida por Esther Vidal, para avanzar en el desarrollo del convenio suscrito el pasado mes de agosto con la referida finalidad. En este sentido, en el transcurso de dicho encuentro analizaron las acciones previstas, que incluyen la aplicación de buenas prácticas, a través de la inclusión, relacionadas con la conservación de los recursos pesqueros y marisqueros.

Este acuerdo forma parte de la iniciativa ‘Arousa-Lab’, perteneciente al proyecto matriz ‘Atlantic Arctic Agora’ (A-AAgora), que busca poner en valor iniciativas orientadas a aumentar la sensibilización local en torno a soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a mejorar el estado ambiental de las rías y la protección del ecosistema. Desde la Consellería do Mar precisan que se trata de medidas entendidas como maneras de proteger y mantener los recursos de los sectores pesquero y marisquero, y defender las artes de pesca que contribuyen a la sostenibilidad de los recursos locales.

Así, ademais de estas acciones, se llevarán a cabo otras de sensibilización con agentes sociales, escuelas y diversas asociaciones sobre la biodiversidad, abordando los residuos marinos y la protección de los ecosistemas dunares asociados al Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y del Parque Natural de Corrubedo.