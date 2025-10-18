A Pobra, Boiro y Rianxo reeditarán su Programa Integral de Emprego con formación adaptada a las necesidades locales y de los sectores de la comarca

Imagen de una de las actividades desarrolladas en febrero pasado durante la última edición del PIE conjunto entre los tres ayuntamientos

Boiro, Rianxo e A Pobra reeditarán por 12 meses su Programa Integrado de Emprego con ayuda de 220.000 euros de la Consellería de Emprego, y del que se podrán beneficiar 100 desempleados inscritos como demandantes de trabajo. Su metodología se basará en que los participantes son protagonistas de su propia transición profesional con formación a través de tecnologías y plataformas digitales, colaboración directa con empresas y adaptación del programa a necesidades locales y sectores de la zona.

Por ello, la formación será sobre acompañamiento en transporte escolar, organización de almacén, operaciones básicas de caja, técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos, gestión de recepción, cocina, pastelería, pescadería, charcutería y otras. Contará con formación adaptada al manejo de nuevas tecnologías como office, iniciación á creación de páginas web, firma digital, chat GPT e Inteligencia Artificial. Los usuarios dispondrán también de servicios de conciliación, adaptación de horarios y formación online para aumentar las opciones de interacción y participación.