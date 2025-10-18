Mi cuenta

A Pobra, Boiro y Rianxo reeditarán su Programa Integral de Emprego con formación adaptada a las necesidades locales y de los sectores de la comarca

La preparación será de acompañamiento en transporte escolar, organización de almacén, operaciones de caja, técnicas de limpieza en alojamientos, gestión de recepción, cocina, pescadería y charcutería

Chechu López
18/10/2025 20:00
Imagen de una de las actividades desarrolladas en febrero pasado durante la última edición del PIE conjunto entre los tres ayuntamientos
Imagen de una de las actividades desarrolladas en febrero pasado durante la última edición del PIE conjunto entre los tres ayuntamientos

Boiro, Rianxo e A Pobra reeditarán por 12 meses su Programa Integrado de Emprego con ayuda de 220.000 euros de la Consellería de Emprego, y del que se podrán beneficiar 100 desempleados inscritos como demandantes de trabajo. Su metodología se basará en que los participantes son protagonistas de su propia transición profesional con formación a través de tecnologías y plataformas digitales, colaboración directa con empresas y adaptación del programa a necesidades locales y sectores de la zona. 

Por ello, la formación será sobre acompañamiento en transporte escolar, organización de almacén, operaciones básicas de caja, técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos, gestión de recepción, cocina, pastelería, pescadería, charcutería y otras. Contará con formación adaptada al manejo de nuevas tecnologías como office, iniciación á creación de páginas web, firma digital, chat GPT e Inteligencia Artificial. Los usuarios dispondrán también de servicios de conciliación, adaptación de horarios y formación online para aumentar las opciones de interacción y participación.

