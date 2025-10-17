Una alianza entre Altia y Amicos fomentará la formación e inserción laboral inclusiva en acciones de conservación y restauración del medio ambiente

Altia y Amicos dan un impulso a la restauración de los fondos marinos Cedida

La directora de Sostenibilidad y ESG de la compañía gallega de servicios tecnológicos y de consultoría Altia, Josefina Fernández, y el director xeral de Amicos, Xoán España, suscribieron un convenio en materia laboral y ambiental para fomentar la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en acciones de conservación y restauración del medio natural. También contempla la restauración de fondos marinos en los alrededores del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, y como parte de esta acción, se soltarán cerca de 200 soportes de laminaria, lo equivalente a media hectárea de bosque marino, una actividad que se inició con una jornada ambiental en los alrededores de Sálvora.

Al centro de Amicos acudieron ayer 15 voluntarios de Altia, que conocieron de la mano de sus activistas ambientales los distintos proyectos impulsados por la entidad y conducidos por personas con discapacidad intelectual formadas en materia medioambiental. Durante la visita, recorrieron el Laboratorio de Macroalgas y otras instalaciones, además de los diferentes talleres y servicios de las áreas de Persoas y Labora, en los que se promueve la inclusión y el desarrollo personal. Con esta alianza, Amicos y Altia consolidan su compromiso con la inclusión social y la sostenibilidad marina en Galicia, uniendo tecnología, talento y conciencia ambiental para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.

Josefina Fernández destacó que “esta colaboración simboliza el espíritu de Altia: unir innovación y compromiso social para generar impacto positivo y duradero”. Por su parte, Xoán España, declaró que "esta visita é moi importante para nós. A partir de hoxe, esta tamén é a vosa casa. Grazas a Altia e a todo o seu equipo por unirse á causa de Amicos: coidar das persoas e do planeta. É fundamental contar con corporacións con alma e compromiso como a vosa, que comparten os nosos valores. Só unindo forzas poderemos chegar a máis persoas e deixar un mundo mellor para as xeracións futuras. Grazas por confiar en nós e por formar parte deste camiño”.