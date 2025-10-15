Mi cuenta

El PP insiste a sus representantes en la zona en seguir trabajando a pie de calle con los vecinos para afrontar con garantías las elecciones de 2027

Su presidente provincial, Diego Calvo, sostiene que se trata de una cita con las urnas en la que esperan recuperar varias alcaldías, así como reforzar aquellas en las que gobiernan en la actualidad

Chechu López
15/10/2025 23:56
El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, acompañado del secretario general de la form,ación de la gaviota, Evaristo Ben, mantuvo una nueva reunión comarcal con alcaldes y portavoces de municipios de O Barbanza y de otras localidades del entorno. 

Este encuentro, que se enmarca dentro de una serie de acciones que la dirección popular está llevando a cabo y que proseguirán en semanas venideras por distintos puntos de la provincia, el líder provincial aprovechó para conocer de primera mano los problemas y las necesidades que existen en en las localidades del suroeste de A Coruña.

Además, Calvo insistió en la importancia de seguir trabajando a pie de calle con todos los vecinos con el objetivo de afrontar con garantías los comicios municipales que tendrán lugar en menos de dos años. Agregó que se trata de una cita con las urnas en la que el PP espera recuperar varias de las alcaldías de la zona, así como reforzar aquellas en las que gobiernan en la actualidad.

