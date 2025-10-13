El Pombal do Reitoral de Santa María do Xobre de A Pobra, en la Lista Roja por mala consevación

Pombal do Reitoral de Santa maría do Xobre

El Pombal do Reitoral de Santa María do Xobre, ubicado en el municipio de A Pobra do Caramiñal, entra en la Lista Roja de la entidad Hispania Nostra por su deterioro y mal estado de conservación.

Pese a que todo el conjunto de la rectoral presenta grandes deficiencias, el palomar es el elemento en peor estado, según señalan desde la organización. En los últimos años la construcción ha perdido parte de la estructura del techo y se encuentra rodeada de maleza que se está incrustando en los muros de la instalación.

La edificación, asociada al inmueble de la rectoral de Santa María de Xobre, fue residencia de la aristocracia eclesiástica en la época barroca y fue reformada en el año 1758 para incluir un patio de uso agrícola.