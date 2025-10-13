Mariola Sampedro ya es la nueva alcaldesa de Ribeira

Mariola Sampedro, nueva alcaldesa de Ribeira Gonzalo Salgado

Sin sorpresas. La conservadora María Sampedro es ya la nueva alcaldesa de Ribeira convirtiéndose así en la primera mujer que ostenta el cargo de primera edila en la comarca de O Barbanza. La líder del Partido Popular se hizo con el bastón de mando después de que prosperase la moción de censura firmada por todo su equipo y por cuatro de los ediles del PBBI de Vicente Mariño.

Sampedro dirigió las primeras palabras a un auditorio repleto (de hecho, se quedó gente fuera y dentro había vecinos de pie). La popular apuntó que "non vimos aquí a dividir, senón a unir por encima de siglas e intereses partidistas e a favor da Ribeira que queremos". Insistió - consciente de la división que esta moción ha provocado en la sociedad ribeirense- en que "este é un movemento lexítimo" y prometió "gobernar para todas as parroquias e para todos os veciños", así como para "tanto para a maioría que nos votou como tamén para os que non nos votaron". Sampedro también habló de gobernar con "humildade" achacando de "soberbia" la gestión de Pérez Barral.

Luis Pérez Barral entrando en el Pleno de la moción Gonzalo Salgado

Sus palabras fueron recibidas de forma desigual en el Auditorio y fueron interrumpidas en varias ocasiones. Algunos - los favorables a Luis Pérez Barral- con gritos de "dignidade" mientras que otros en el otro bando aplaudían a rabiar a gritos de "alcaldesa, alcaldesa". Con su última intervención el nacionalista logró levantar a parte del Auditorio. Hizo un discurso centrado en su gestión y criticando abiertamente al que fue hasta hace días su socio de gobierno, Vicente Mariño. "Sexa adulto, señor Mariño e, sobre todo, teña palabra", zanjó.

Vicente Mariño, portavoz del PBBI Gonzalo Salgado

Con diferencia el más abucheado fue el edil de PBBI a cuyo inicio de intervención los abucheos eran ensordecedores junto a gritos de "traidor", "vendido" y "donde está o maletín". Justificó su cambio de rumbo en el "excesivo protagonismo" de Barral asegurando que "pensaba que la Casa Consistorial era su casa".

Los concejales no adscritos, Juan Luis Furones y Tania Redondo, también hablaron de "coherencia" y "palabra" en sus intervenciones. Tal y como hizo también el edil del PSOE, Francisco Suárez.

Tal y como ya se intuía días antes fue un pleno convulso, de esos que pasan a la historia de la localidad con un debate intenso y que se prolongó más allá de las dos de la tarde.

(Habrá ampliación)