La Xunta destinará 10,8 millones para ampliar la ETAP que trata el agua potable en O Barbanza

Otra empresa de tratamiento de agua en la comarca arousana Mónica Ferreirós

El Consello de la Xunta aprueba una modificación del contrato de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Padrón y O Barbanza para sumar a los 9,5 millones de euros ya aprobados otros 1,2 millones, logrando así una inversión total de 10,8 millones de euros.

Esta actuación beneficiará a los cuatro concellos de la comarca de O Barbanza: Ribeira, Boiro, Rianxo y A Pobra, así como a otros municipios arousanos próximos a Padrón como Catoira, Valga o Pontecesures. El objetivo es ampliar la capacidad de tratamiento actual de la estación para pasar de los 450 litros por segundo a los 610 litros por segundo, es decir, un incremento del 40%.

Esta ampliación del presupuesto se justifica tras los trabajos previos de limpieza y excavación de las inmediaciones que provocaron varios desprendimientos de rocas y ahora será necesario tomar medidas para la estabilización del terreno. También se incluye en esta modificación presupuestaria la reparación estructural de vigas y pilares en los depósitos de distribución y la reforma de la línea de lodos para adaptarla a las concentraciones existentes.

Esta estación está operativa desde 1996, por lo que desde Augas de Galicia consideran necesaria esta ampliación.