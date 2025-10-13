La Xunta destinará 10,8 millones para ampliar la ETAP que trata el agua potable en O Barbanza
El objetivo es ampliar la capacidad de tratamiento actual de la estación para pasar de 450 litros por segundo a 610
El Consello de la Xunta aprueba una modificación del contrato de la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Padrón y O Barbanza para sumar a los 9,5 millones de euros ya aprobados otros 1,2 millones, logrando así una inversión total de 10,8 millones de euros.
Esta actuación beneficiará a los cuatro concellos de la comarca de O Barbanza: Ribeira, Boiro, Rianxo y A Pobra, así como a otros municipios arousanos próximos a Padrón como Catoira, Valga o Pontecesures. El objetivo es ampliar la capacidad de tratamiento actual de la estación para pasar de los 450 litros por segundo a los 610 litros por segundo, es decir, un incremento del 40%.
Esta ampliación del presupuesto se justifica tras los trabajos previos de limpieza y excavación de las inmediaciones que provocaron varios desprendimientos de rocas y ahora será necesario tomar medidas para la estabilización del terreno. También se incluye en esta modificación presupuestaria la reparación estructural de vigas y pilares en los depósitos de distribución y la reforma de la línea de lodos para adaptarla a las concentraciones existentes.
Esta estación está operativa desde 1996, por lo que desde Augas de Galicia consideran necesaria esta ampliación.