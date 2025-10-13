Mi cuenta

Aplausos y abucheos en el arranque del pleno de la moción de censura de Ribeira

Gritos de "corruptos" confundidos con apoyos a Mariola Sampedro en la entrada de los ediles del PP y PBBI al salón

Fátima Frieiro
13/10/2025 12:09
Mariola Sampedro en el Pleno extraordinario de la moción de censura
Mariola Sampedro en el Pleno extraordinario de la moción de censura
Gonzalo Salgado

Gritos de apoyo y abucheos por igual en la entrada a la sesión plenaria de la moción de censura de Ribeira de los concejales del PP y de PBBI. Apoyos a Mariola Sampedro con arengas de "Mariola, Mariola" se confundían con gritos de "corruptos, corruptos" y "fóra, fóra" y "traidores". Una tensión que se vivió ya desde las colas que se formaron en el exterior del edificio hasta casi dos horas antes de empezar la moción.

Ribeira

Palabras más concretas recibió también el líder de PBBI, Vicente Mariño, con gritos de "Vicente, traidor". Parte del Auditorio vello se puso en pie para recibir a Luis Pérez Barral, alcalde hasta ahora del BNG, a gritos atronadores de "alcalde, alcalde", que se repitieron durante todo el pleno.

Está siendo una sesión muy tensa y emocional, con duelo en el público de apoyo a unos y otros partidos.

Entre el público se ven caras conocidas de PP y BNG a nivel nacional y autonómico.

(Habrá ampliación)

