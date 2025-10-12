Ribeira celebra el Pleno que postula como alcaldesa a Mariola Sampedro

El Partido Popular y el PBBI momentos antes del Pleno ordinario y tras anunciar su moción de censura Mónica Ferreirós

Ribeira celebra mañana en el auditorio municipal, a las 12.00 horas, el Pleno extraodinario que convertirá en alcaldesa a la portavoz popular Mariola Sampedro, tras la moción de censura presentada el pasado 29 de septiembre por el Partido Popular y el PBBI de Vicente Mariño (miembro del tripartito), y que desaloja de la presidencia del actual ejecutivo local al nacionalista Luis Barral.

De los 21 miembros de la Corporación municipal, 14 firmaron la moción, incluyendo todos los concejales del PP ribeirense y cuatro de los cinco del PBBI, desmarcándose de la alianza José Luis Furones, actual concejal de Sanidad, que ya mostró discrepancias con su grupo en la votación de los festivos locales, evidenciando las fisuras existentes en la formación.

Detonantes de la moción

Según explicó en su momento Vicente Mariño, la instalación de las atracciones en las Festas de Ribeira fue el detonante de esta decisión, aunque por su parte tanto la concejala de Economía y Hacienda, María Herminia Pouso Maneiro, como la portavoz del PP apuntaron también a las diferencias en las subvenciones nominativas. Además, Mariño insistió en que ante la falta de consenso en las últimas sesiones plenarias “hemos visto que la manera de desbloquear temas en Ribeira era dar un cambio político”.

En esta línea, el portavoz del PBBI manifestó que, llegado al ecuador del mandato, “hay diferencias insalvables y mantener este ejecutivo pondría en riesgo los valores y el proyecto que nos comprometimos a defender”, sentenció. Además, añadió que estaba percibiendo “una red nacionalista” que se extendía más allá del ámbito local, anunciando que “por ahí el PBBI no iba a pasar”.

Para proponer la moción, Mariño convocó a su equipo dos días antes de su presentación, quienes apoyaron la decisión de su presidente de partido.

Dispositivo de tráfico

Con motivo de la ocasión, la Policía Local de Ribeira ha organizado un dispositivo de tráfico especial para facilitar la asistencia al debate de la moción. Los agentes señalan que debido al limitado aforo del recinto, que es de poco más de 300 personas, la apertura de puertas será a las 11:30 hasta completar aforo. La entrada de los asistentes se llevará a cabo por la entrada habitual.

También, estará habilitada la entrada trasera por la calle Portugal para aquellas personas que quieran acceder al auditorio y realizar gestiones en los demás departamentos municipales, que seguirán su rutina diaria.

En cuanto al tráfico, la Praza dos Mariñeiros quedará cerrada a la circulación rodada y se habilitará un acceso directo desde la rotonda de Axudantía, así como salida por la calle Portugal y Praza de Pontevedra. Además, habrá una zona reservada para las urgencia del centro de salud en la carretera PD-7307.