El municipio ribeirense cambiará el sistema de los contenedores marrones de tarjetas a llaves

Uno de los composteros marrones Cedida

El Concello de Ribeira, tras una reunión con la directiva de Urbaser para abordar los problemas con el contenedor marrón, decide cambiar el modelo de apertura con tarjeta al de llave convencional para garantizar la separación de los residuos.

Asimismo, la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, anuncia que el municipio recibirá 100 nuevos composteros en vista del éxito conseguido con los instalados anteriormente y, en esta línea, junto a la concejala de Servicios Municipales, Tania Redondo, también comunica que próximamente el Concello impulsará una campaña concienciadora sobre el uso de los contenedores marrones y la separación de residuos.

“Este goberno asegurou un cambio de modelo de separación de residuos, pesando nun futuro sostible e en consonacia cos modelos europeos. Así o estamos a facer”, apunta la concejala de Medio Ambiente, mientras que la de Servicios Municipales señala que “xunto coa chegada do punto limpo móbil esta semana, axudará tamén a impulsar as políticas mencionadas”, concluye la edil ribeirense.