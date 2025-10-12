El Concello de Ribeira instala una nueva fosa séptica en la perrera municipal

Operarios durante los trabajos Cedida

El Concello de Ribeira ejecutó recientemente la instalación de una nueva fosa séptica en la perrera municipal, una actuación que, según afirmó la concejala de Benestar Animal, Antía Alberte, “era indispensable para ter o núcleo zoolóxico”. Esta nueva instalación permitirá hacer frente al gran número de animales que se albergan en la perrera.

Asimismo, Alberte recordó que desde la administración local “levabamos tempo querendo poñelo en marcha, pois é imprescindible en criterios de benestar animal”.

La concejala también indicó que consiguiendo la clasificación de núcleo zoológico “o concello poderá acceder a novas subvencións que lle facilitará facer melloras na instalación e na concellería en xeral”.