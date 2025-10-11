Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Una feria de comercio, animación en la calle, degustaciones, obradoiros y más como parte de campaña comercial “Rianxo Latexa”

El sábado 18 de octubre se sortearán tres vales de compra de 500 euros para gastar en los establecimientos adheridos

Sandra Rey
11/10/2025 12:06
La presidenta de la ARE y el alcalde de Rianxo durante la presentación
La presidenta de la ARE y el alcalde de Rianxo durante la presentación
Cedida

La presidenta de la Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE), Conchi Martínez, y el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, presentaron ayer en el salón de actos de la Casa Consistorial la nueva campaña de dinamización comercial “Rianxo Latexa”, una de las cinco iniciativas gallegas selecciones por la Xunta dentro del programa autonómico “O teu comercio local é extraordinario”. 

La campaña se desarrollará desde el 13 al 18 de octubre e incluye una amplia programación de actividades para vecinos y visitantes: feria de comercio, juegos, hinchables, animación en la calle, actuaciones musicales, magia, espectáculos de clown, obradoiros y degustaciones.

Además, como incentivo a las compras, se celebrará un sorteo presencial el sábado 18, a las 21 horas, en la Praza de Castelao, en el que se repartirán tras vales de compra de 500 euros cada uno para gastar en los establecimientos locales adheridos.

"Rianxo Latexa aspira a converterse nunha referencia sobre como o traballo conxunto entre asociacións, administración e cidadanía pode impulsar o comercio local de maneira efectiva e participativa. Animamos á prensa a acompañarnos, a difundir a campaña e a dar visibilidade ao esforzo colectivo que fai posible este proxecto", concluyó la presidenta de la ARE durante la presentación de la campaña.

