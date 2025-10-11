Un vehículo arde de madrugada en Boiro sin dejar heridos

Imagen del turismo afectado Cedida

Un coche ardió esta madrugada en el municipio de Boiro, a la altura de la rotonda del ancla de la Avenida da Constitución, sin ocasionar ningún daño personal. Según explicaron los bomberos de la localidad, el suceso tuvo lugar sobre las 6:30 horas cuando una joven se dirigía a su trabajo y notó que algo no iba bien, comenzando el coche a arder instantes después y huyendo a tiempo de las llamas.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron los Bomberos de Boiro, así como agentes de Protección Civil y la Guardia Civil, quienes colaboraron para sofocar las llamas y asegurar la zona.