Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Un vehículo arde de madrugada en Boiro sin dejar heridos

La conductora percibió que algo iba mal en el coche cuando, de repente, comenzó a arder, huyendo a tiempo del mismo

Sandra Rey
11/10/2025 11:40
Imagen del turismo afectado
Imagen del turismo afectado
Cedida

Un coche ardió esta madrugada en el municipio de Boiro, a la altura de la rotonda del ancla de la Avenida da Constitución, sin ocasionar ningún daño personal. Según explicaron los bomberos de la localidad, el suceso tuvo lugar sobre las 6:30 horas cuando una joven se dirigía a su trabajo y notó que algo no iba bien, comenzando el coche a arder instantes después y huyendo a tiempo de las llamas.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron los Bomberos de Boiro, así como agentes de Protección Civil y la Guardia Civil, quienes colaboraron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Te puede interesar

Jornada Nuevas Tendencias Gestión Servicios Públicos (1)

Jornada sobre Nuevas Tendencias en la Gestión de los Servicios Públicos Locales en Vigo
Redacción
Obras que se realizaron en la avenida de As Carolinas este pasado mes de septiembre

Cortes de agua en Vilagarcía: Estas son las zonas que se verán afectadas
Fátima Frieiro
La presidenta de la ARE y el alcalde de Rianxo durante la presentación

Una feria de comercio, animación en la calle, degustaciones, obradoiros y más como parte de campaña comercial “Rianxo Latexa”
Sandra Rey
Los arlequinados celebrando un gol en el último partido

Un Arosa confiado se cita con el Villalbés en A Magdalena
María Caldas