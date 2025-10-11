El Concello de Ribeira cierra la compra de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira

El alcalde y miembros del gobierno local frente a la nave | Cedida

El Concello de Ribeira cerró ayer la compra de la antigua fábrica de Conservas Cerqueira S. A., una operación que convierte este emblemático inmueble de la localidad en un bien público al servicio de todos los vecinos. La firma del acuerdo se hizo en la propia nave, ubicada en el barrio de Bandourrío, y en ella participaron el alcalde, Luis Pérez barral, el presentante de la empresa, Manuel Aldao, y concejalesl de gobierno municipal.

La compra de esta nave responde al interés del ejecutivo local por preservar un espacio de alto valor histórico y patrimonial, símbolo de la tradición conservera y marinera de Ribeira. Durante el acto, Pérez Barral quiso agradecer “a boa disposición da empresa para chegar a un acordo beneficioso para ambas partes” y destacó “o excelente estado de conservación” del edificio industrial.

Según explicó el alcalde, el inmueble “converterase nun espazo público aberto a toda a veciñanza, no que se poderán desenvolver actividades sociais, culturais, deportivas e económicas”. También, anunció que una parte de las instalaciones acogerá “un pequeno Museo do Mar, destinado a poñer en valor o sector pesqueiro, a industria conserveira e as embarcacións tradicionais” relacionadas con el municipio de Ribeira.

Además, el primer edil señaló que parte de los nuevos fondos europeos obtenidos recientemente irán destinados a la rehabilitación y puesta en valor de la nave, siguiendo criterios de sostenibilidad y respeto por la estética tradicional.