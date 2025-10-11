Mi cuenta

Una cadena humana conecta el centro de salud de Ribeira con el Hospital do Barbanza en defensa de la sanidad pública

Miles de personas se unieron hasta completar un recorrido de más de cinco kilómetros de distancia

Sandra Rey
11/10/2025 22:00
Un tramo de la movilización ciudadana
Un tramo de la movilización ciudadana
Cedida

Vecinos de todo Ribeira y O Barbanza se unieron esta tarde en una cadena humana desde el centro de salud del municipio hasta el hospital comarcal para protestar en defensa de la sanidad pública, completando con éxito un recorrido superior a los cinco kilómetros de distancia.

La iniciativa fue impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública do Barbanza y según explicó su portavoz, Marián Rodríguez, sobre las 16:30 horas miles de personas salieron de sus casas para participar en la misma, señalando que el gran volumen de gente dificultó en un principio las labores de organización, pero logrando finalmente cumplir su objetivo con éxito.

Así, sobre las 17:40 diferentes miembros de la plataforma repartidos a lo largo de toda la cadena humana leyeron el manifiesto de la iniciativa, en el que denunciaron las deficiencias que está a sufrir el sector de la sanidad pública y reclamaron más recursos materiales, humanos y organizativos para gantizar el derecho de la ciudadanía de constar de un servicio óptimo.

La movilización contó además con la participación de miembros del BNG ribeirense, entre ellos el alcalde del municipio, Luis Pérez Barral, quien manifestó su apoyo a la protesta y defendió “que os servizos públicos son esenciais para atender á poboación”, expresando además “a miña gratitude e o meu orgullo a toda veciñanza de Ribeira que hoxe se está movilizando”, apuntó el primer edil.

Participantes en la cadena en el Hospital do Barbanza
Participantes en la cadena en el Hospital do Barbanza
Cedida

