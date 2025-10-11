A Pobra concluye el encuentro internacional del proyecto Dibest de innovación digital en turismo

Una de las sesiones de trabajo realizadas Cedida

El pasado miércoles tuvo lugar la conclusión de Quinto Meeting Internacional del proyecto Dibest sobre innovación digital en turismo azul, celebrado en A Pobra. A dicho evento asistieron 25 personalidades representantes de 12 entidades públicas y privadas de Irlanda, Framcia, Portugal y España.

La Casa Entre os Ríos fue el lugar para la celebración de las múltiples sesiones de técnicas de trabajo, y el Salón de Plenos del Concello fue el escenario perfecto para un acto institucional con los alcaldes de A Pobra, Rianxo y Boiro, y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña como miembro de la Mesa de Turismo del Proyecto desde sus inicios en el 2024. En dicho acto, representantes de cada uno de los países presentaron los avances del proyecto en sus respectivos territorios.

Además, se presentó la campaña de la Diputación ‘A paisaxe que sabe’ que durante todo el encuentro ayudó a dar a conocer la gastronomía y el paisaje de la provincia.