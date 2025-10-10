O Barbanza
Heridos leves dos menores y su madre en un accidente de tráfico por salida de vía en Rianxo
La mujer y el mayor de los niños, de siete años, serán traslados por precaución a un centro médico por dolores cervicales
Una mujer y sus dos hijos, de cuatro y siete años, resultaron heridos de levedad en un accidente de tráfico por salida de vía esta tarde en Rianxo. Según explican desde el 112, el suceso tuvo lugar en la autovía, en el kilómetro 17, el cual atendieron de inmediato los bomberos de Boiro al toparse con él cuando regresaban de otra operación.
Fueron los propios bomberos quienes confirmaron que tanto la madre como el mayor de los menores serán trasladados por precaución a un centro sanitario al presentar dolores cervicales.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Boiro.