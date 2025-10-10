Heridos leves dos menores y su madre en un accidente de tráfico por salida de vía en Rianxo

Los bomberos de Boiro asistieron de inmediato el accidente al encontrárselo de casualidad Chechu Río

Una mujer y sus dos hijos, de cuatro y siete años, resultaron heridos de levedad en un accidente de tráfico por salida de vía esta tarde en Rianxo. Según explican desde el 112, el suceso tuvo lugar en la autovía, en el kilómetro 17, el cual atendieron de inmediato los bomberos de Boiro al toparse con él cuando regresaban de otra operación.

Fueron los propios bomberos quienes confirmaron que tanto la madre como el mayor de los menores serán trasladados por precaución a un centro sanitario al presentar dolores cervicales.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Boiro.