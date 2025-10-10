Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Heridos leves dos menores y su madre en un accidente de tráfico por salida de vía en Rianxo

La mujer y el mayor de los niños, de siete años, serán traslados por precaución a un centro médico por dolores cervicales

Sandra Rey
10/10/2025 20:07
BOMBEROS BOIRO PARQUE MOVIL
Los bomberos de Boiro asistieron de inmediato el accidente al encontrárselo de casualidad
Chechu Río

Una mujer y sus dos hijos, de cuatro y siete años, resultaron heridos de levedad en un accidente de tráfico por salida de vía esta tarde en Rianxo. Según explican desde el 112, el suceso tuvo lugar en la autovía, en el kilómetro 17, el cual atendieron de inmediato los bomberos de Boiro al toparse con él cuando regresaban de otra operación.

Fueron los propios bomberos quienes confirmaron que tanto la madre como el mayor de los menores serán trasladados por precaución a un centro sanitario al presentar dolores cervicales.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Boiro. 

Te puede interesar

Samu Santos defiende un balón ante el Barbadás

Samu Santos: "Tenemos que seguir siendo un equipo agresivo"
María Caldas
El ideal gallego

Abandona el lugar tras sufrir un accidente de moto en A Illa
A. Louro
El Sigaltec jugará hoy por primera vez como local

El Sigaltec CLB levanta mañana el telón de su nueva era en el Sara Gómez
María Caldas
El ideal gallego

Fallece un hombre en Saiar en un accidente con su motocultor
Fátima Frieiro