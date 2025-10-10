Mi cuenta

El Concello de Ribeira impulsa la campaña comercial "Contra a violencia machista, non xires a vista"

En el marco de la iniciativa, la concejalía de Comercio regalará paraguas violetas que estarán disponibles en los negocios

Sandra Rey
10/10/2025 17:03
Las concejalas durante la presentación de la campaña
Las concejalas durante la presentación de la campaña
Cedida

La concejala de Comercio, Genoveva Betanzos, junto a la concejala de Igualdad, Cruz Rivadulla, presentaron esta mañana la campaña de dinamizacións comercial “Contra a violencia machista, non xires a vista”, cuyo objetivo es impulsar las compras en los establecimientos de la localidad ribeirense y, al mismo tiempo, concienciar sobre la violencia machista.

Durante la presentación, Betanzo hizo hincapié en la importancia de comprar y apoya al comercio local: "precisamente nestes momentos de outono é cando temos que apoiar máis ao noso comercio para intentar xerar unhas dinámicas que fagan de ponte cara as compras de Nadal".

Asimismo, la concejala señaló que "desde a concellería de Comercio, gratuitamente poñemos a dispor das veciñas e veciños interesados 1.000 unidades de paraguas (mercados no comercio local de Ribeira) que se entregarán de balde (un máximos de dúas unidades por persoa) ata esgotar existencias". Los paraguas podrán recogerse a partir del lunes 20 de octubre en el Centro Cultural Lustres Rivas, en horario de 10 a 14 horas. 

