O Barbanza

El CIM de Boiro promueve una nueva edición de ‘Muller e Saúde’ para el bienestar físico y mental

Las actividades se desarrollarán a lo largo de los meses de octubre y noviembre

Sandra Rey
10/10/2025 22:57

El Centro de Información a la Mujer (CIM) de Boiro promueve una nueva edición del programa ‘Muller e Saúde’, que busca impulsar el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres. 

La primera actividad que se hará esta edición será un talle de autodefensa, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a la 9:30 horas, en el pabellón de Barraña. 

También, se impartirá una actividad de alimentación y bienestar femenino el miércoles 5 de noviembre, a las 16 horas, en el Centro Social Abanqueiro. 

El miércoles 12 de noviembre, a las 16:30 horas, será el taller ‘Salud Mental e Emocional: Ferramentas para o día a día’, y de 9 a 15 el de ‘Afrontamento para o crecemento persoal’, con otra sesión el día 14. 

Finalmente, el 20 de noviembre el Aula CeMIT del Centro Social de Boiro acogerá el obradoiro ‘Tecnoloxía e saúde: apps e novas ferramentas’ que se desarrollarán en horario de 16:30 a 19:30 horas.

