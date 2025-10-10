Boiro abre el plazo de matrícula para formaciones en Atención Sociosanitaria y operaciones básicas de Restaurante y Bar

El curso de Restaurante y Bar no requiere requisitos académicos ni profesionales

El Concello de Boiro abre el plazo de matrícula de dos nuevos cursos formativos prioritariamente dirigidos a personas trabajadoras desempleadas inscritas como demandantes en el Servicio Público de Empleo de Galicia. Las formaciones son: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, y Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. Ambas comenzarán en el mes de marzo.

Los cursos son gratuitos e implican la realización de prácticas en empresas. Además, cuentas con un módulo transversal de inserción laboral, sensibilización ambiental y en igualdad de género, así como sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Atención Sociosanitaria

La formación sobre Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio está previsto que se desarrolle entre el 17 de marzo y el 12 de septiembre del 2026, impartiéndose en modalidad presencial de 9 a 14 horas en el Centro de Formación e Viveiro de Empresas.

Se trata de un curso con certificado de nivel dos, por lo que es necesario el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), certificado de profesionalidad de nivel uno de la misma familia, cumplir con el requisito de acceso a ciclos formativos de grado medio o superar las pruebas de acceso.

Restaurante y Bar

El curso en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar comenzará el 3 de marzo y se desarrollará hasta el 2 de junio, también en modalidad presencial en horario de 15 a 20 horas, en el Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira. En este caso, consta de un certificado nivel uno, por lo que no existen requisitos académicos ni profesionales para el acceso.

Las inscripciones puedes hacerse directamente en la Oficina Virtual de Empleo o mediante el departamento de Empleo del Concello de Boiro, de forma presencial en Orientación Laboral, en el teléfono 981 84 26 09 o en el correo electrónico emprego@boiro.gal.