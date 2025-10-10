Mi cuenta

Ana Pontón exigirá en el Parlamento que se cubra la plaza de tutoría libre en el colegio O Grupo

La ANPA Santa Uxía del CEIP O Grupo presentó en el Concello de Ribeira un escrito dirigido al conselleiro de Educación

Sandra Rey
10/10/2025 22:50
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG
EFE

La portavoz del BNG nacional, Ana Pontón, defenderá en el Parlamento una iniciativa para que la Consellería de Educación cubra de manera inmediata la plaza de tutoría que dejó vacante en este centro de Infantil y Primaria, y que cumpla la normativa sobre el cuadro docente.

Asimismo, atendiendo a las demandas de los padres y madres del centro educativo, también se reclamarán mejoras en el colegio y la ejecución de la refoma del edificio de la vieja comisaría de Policía, el arreglo de la cubierta del edificio anexo de Educación Infantil y el pintado exterior del edificio principal.

Por su parte, la ANPA Santa Uxía del CEIP O Grupo presentó ayer en el Concello de Ribeira un escrito dirigido al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para trasladarle “o fondo malestar que tanto a directiva como o conxunto de socias e socios desta entidade, ademais de toda a comunidade educativa” tienen después de que Educación propusiese que el curso de 3ºB fuese co-tutorizado por otros profesores del colegio, en vez de asignar un tutor propio a dicho grupo de Primaria.

