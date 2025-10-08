A Pobra muestra a los vecinos los trabajos de las excavaciones en el yacimiento de Corte do Santo

Imagen de la excavación Cedida

El Concello de A Pobra mostrará a los vecinos del municipio los resultados de las últimas excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Corte do Santo, con una visita guiada que tendrá lugar mañana, a las 18:30 horas, a cargo del arqueólogo Mario Ramos. La actividad es gratuita y de asistencia libre, y la salida está prevista desde A Portela.

A lo largo de la misma, el responsable del sondaje revelará al público asistente los resultados obtenidos hasta ahora, tanto los correspondientes a los últimos trabajos como a otros anteriores.

Las excavaciones que se están efectuando actualmente en Corte do Santo son la continuación de las del año pasado, cuando se confirmó la hipótesis que ligar este yacimiento al momento final de la plena Edad Media y al inicio de la baja Edad Media. En concreto, una de la teorías con más fuerza apunta a que Corte do Santo fue un lugar de culto, un pequeño oratorio del convento de Misarela.