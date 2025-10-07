Ribeira incorpora un nuevo agente a la Policía Local y completa el 100% de su plantilla
También, a lo largo de este mes el cuerpo de seguridad contará con un nuevo vehículo
El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, recibió hoy a un nuevo miembro de la Policía Local que se incorpora al cuerpo municipal, completando así el 100% del cuadro de personal que permite la legislación vigente. Así, el concello ribeirense consta de un equipo policial totalmente operativo con 27 miembros en activo a los que se suman 12 auxiliares (ocho de junio a diciembre y 4 de enero a junio).
El primer edil expresó su satisfacción por alcanzar este objetivo, que considera clave para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la atención a los vecinos. "Hoxe é un día importante para Ribeira porque conseguimos completar o cadro da nosa Policía Local. Dispor de todas as prazas cubertas permítenos garantir maior presenza policial nas rúas e dar resposta ás demandas da cidadanía con máis rapidez e eficacia", destacó.
Asimismo, en el mismo acto el alcalde anunció que a lo largo de este mes la Policía Local contará con un nuevo vehículo valorado en 38.000 euros, destinado a reforzar los medios técnicos del cuerpo. "A seguridade require non só persoal cualificado, senón tamén materiais actualizados. Este novo vehículo é un investimento máis na profesionalización e eficacia da nosa Policía Local", añadió.
En esta línea, el alcalde señaló que la seguridad siempre fue una prioridad desde su llegada a la Alcaldía, y recordó algunas acciones destacadas como la acometida frente al edificio de las Avesadas, un inmueble ocupado que suponía un riesgo para la convivencia vecinal y la seguridad.
Con esta mejora, el Concello de Ribeira continúa avanzando en la consolidación de un modelo de seguridad pública próximo, eficiente y comprometido con la ciudadanía, reafirmando su objetivo de hacer de Ribeira un lugar más seguro, ordenado y con mejores servicios públicos.