Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de Ribeira recibe un punto limpio móvil que recorrerá todas las parroquias

El módulo estará en cada zona un plazo de una semana o 15 días en función de la demanda de los vecinos y vecinas

Sandra Rey
07/10/2025 21:38
punto limpio ribeira
La concejalas junto al nuevo camión
Concello de Ribeira

La concejala de Servicios Municipales, Tania Redondo, junto a la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, recibieron hoy en el municipio un nuevo camión grúa con un módulo de punto limpio móvil que recorrerá las parroquias de Ribeira, compuesto por una sección de recogida separada de residuos y de un vehículo para su transporte. La iniciativa tiene un coste de 108.000 euros y está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El módulo consiste en una caja debidamente rotulada y compartimentada en su interiro para albergar diferentes contenedores con los que recoger de forma separada diez tipo de resiudos.

Durante el acto de recepción del camión grúa, Alberte destacó el compromiso del gobierno ribeirense con todo el municipio, puesto que “trátase dun punto móbil que percorrerá todas as parroquias”, permaneciendo en ellas durante un tiempo determinado para que los vecinos puedan reciclar debidamente. En esta línea, la concejala de Medio Ambiente avanzó que el contenedor móvil estará disponible 15 días o una semana “dependendo da demanda dos veciños e veciñas”.

Así, este punto móvil facilitará a la ciudadanía de Ribeira hacer el proceso de separación “dunha forma máis cómoda”. Además, el camión también “poderá asistir á brigada de obras en traballos puntuais ou no departamento de servizos municipais para o propio desenvolvemento de diferentes traballos”.

Te puede interesar

Óscar Castaño es uno de los canteranos del Sigaltec que disfruta esta temporada de la Tercera FEB

Óscar Castaño: “Tenemos que cambiar el chip e ir a por cada rebote”
Gonzalo Sánchez
Los niños participando en actividades de sensibilización ambiental

Alumnos del CEIP Santa Baia de Boiro reciben la muestra Amiríos sobre sensibilización ambiental
Sandra Rey
El primer edil ribeirense con el nuevo agente

Ribeira incorpora un nuevo agente a la Policía Local y completa el 100% de su plantilla
Sandra Rey
Un camión de la basura en la zona portuaria de Sanxenxo

Sanxenxo efectuará una subida forzosa de 35 euros anuales en la tasa de basura municipal
Sandra Rey