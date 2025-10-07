El Concello de Ribeira recibe un punto limpio móvil que recorrerá todas las parroquias

La concejalas junto al nuevo camión Concello de Ribeira

La concejala de Servicios Municipales, Tania Redondo, junto a la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, recibieron hoy en el municipio un nuevo camión grúa con un módulo de punto limpio móvil que recorrerá las parroquias de Ribeira, compuesto por una sección de recogida separada de residuos y de un vehículo para su transporte. La iniciativa tiene un coste de 108.000 euros y está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. El módulo consiste en una caja debidamente rotulada y compartimentada en su interiro para albergar diferentes contenedores con los que recoger de forma separada diez tipo de resiudos.

Durante el acto de recepción del camión grúa, Alberte destacó el compromiso del gobierno ribeirense con todo el municipio, puesto que “trátase dun punto móbil que percorrerá todas as parroquias”, permaneciendo en ellas durante un tiempo determinado para que los vecinos puedan reciclar debidamente. En esta línea, la concejala de Medio Ambiente avanzó que el contenedor móvil estará disponible 15 días o una semana “dependendo da demanda dos veciños e veciñas”.

Así, este punto móvil facilitará a la ciudadanía de Ribeira hacer el proceso de separación “dunha forma máis cómoda”. Además, el camión también “poderá asistir á brigada de obras en traballos puntuais ou no departamento de servizos municipais para o propio desenvolvemento de diferentes traballos”.