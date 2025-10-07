Mi cuenta

El Concello de A Pobra contará con los vecinos para el diseño del futuro modelo de recogida de basuras

La administración local celebrará mañana una asamblea, a las 20 horas, en el auditorio de la biblioteca local

Sandra Rey
07/10/2025 06:35
Cartel de la asamblea
Cartel de la asamblea
Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal quiere involucrar a los vecinos del municipio en el diseño del futuro modelo del sistema de recogida de basuras. Para ello, el Ayuntamiento celebrará mañana una asamblea, a las 20 horas, en el auditorio de la biblioteca local. 

El encuentro tendrá un doble objetivo: por un lado, mostrar a la ciudadanía las distintas alternativas para modernizar el sistema y, por otro, recoger sus dudas y propuestas.

