El Concello de A Pobra contará con los vecinos para el diseño del futuro modelo de recogida de basuras

Cartel de la asamblea Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal quiere involucrar a los vecinos del municipio en el diseño del futuro modelo del sistema de recogida de basuras. Para ello, el Ayuntamiento celebrará mañana una asamblea, a las 20 horas, en el auditorio de la biblioteca local.

El encuentro tendrá un doble objetivo: por un lado, mostrar a la ciudadanía las distintas alternativas para modernizar el sistema y, por otro, recoger sus dudas y propuestas.